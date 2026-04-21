鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至66.65元，預估目標價為255.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由51.26元上修至66.65元，其中最高估值146.4元，最低估值24.87元，預估目標價為255.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|146.4(146.4)
|42.66
|235.73
|391.6
|最低值
|24.87(24.87)
|-33.54
|1.91
|391.6
|平均值
|75.95(72.42)
|3.24
|73.54
|391.6
|中位數
|66.65(51.26)
|1.4
|28.27
|391.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.15億
|5.69億
|6.35億
|最低值
|4.58億
|4.49億
|5.34億
|平均值
|4.93億
|5.08億
|5.69億
|中位數
|4.94億
|5.03億
|5.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.34
|-12.98
|2.64
|-6.06
|-15.23
|營業收入
|5.11億
|4.99億
|4.96億
|4.63億
|4.77億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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