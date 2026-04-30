鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至2.83元，預估目標價為235.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.83元，其中最高估值3.2元，最低估值1.71元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.2(3.2)
|3.81
|4.54
|5.26
|最低值
|1.71(1.71)
|1.89
|2.04
|5.26
|平均值
|2.72(2.67)
|3.27
|3.78
|5.26
|中位數
|2.83(2.64)
|3.37
|4.04
|5.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|155.64億
|182.97億
|206.21億
|159.78億
|最低值
|117.46億
|130.48億
|150.54億
|159.78億
|平均值
|134.49億
|150.50億
|170.56億
|159.78億
|中位數
|133.03億
|143.91億
|165.49億
|159.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.78
|0.30
|0.66
|1.57
|1.41
|營業收入
|47.34億
|58.54億
|66.32億
|79.85億
|108.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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