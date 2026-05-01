鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-01 09:27

LED 廠富采 (3714-TW) 近期積極轉型 AI 光通訊及 Micro LED 領域，獲得市場資金青睞，截至 4 月 30 日收盤價來到 74.1 元，單日上漲 0.4 元，漲幅為 0.54%。統計 4 月最後三個交易日，股價呈現連三漲態勢，累計漲幅達 14.18%，周漲幅 11.26%，周成交量 45892 張。

富采目前已將化合物半導體量產能力，從傳統 LED 照明重新部署至 AI 資料中心供應鏈。公司在 Micro LED、VCSEL、CW DFB 雷射三大光源產品線上積極卡位，分別對應 CPO 短距傳輸與 800G 高速光模組市場需求。

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為了優化資本結構並提升股東權益報酬率，富采 (3714-TW) 董事會日前通過現金減資 45.8%，每股擬退還股東約 4.58 元現金。減資後股本將從 73.8 億元降至約 40 億元，展現公司落實經營瘦身並集中資源於高價值領域的決心。

Micro LED 業務已於 2026 年第一季進入正式量產階段，象徵該技術已從研發走向量產，為營運注入新動能。公司預計於 5 月 8 日召開線上法人說明會，屆時將發布第一季財務結果並公布最新業務摘要。