鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-30 19:53

總統賴清德今 (30) 日出席「台電 80 周年慶祝大會」，他除了肯定及感謝台電同仁以穩定供電撐住台灣發展，也強調政府將積極落實「推動二次能源轉型」、「強化電網韌性」及「精進台電的專業與照顧」等三項工作，盼台電持續守護全民用電需求、推動台灣發展。

賴清德致詞時表示，台電成立 80 周年是溫暖的大家庭，他以「台電女婿」身分前來表達感謝，強調台電員工有 3 萬多人，平均年齡才 42 歲，稍早台電舞團的精彩演出，更象徵台電跳舞、不跳電的目標。

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賴清德也提到，現場來了多位歷任的經濟部長、台電董事長，他現場點名前部長與董事長，也對台下國、民兩黨立委喊話，希望在立法院要多為台電公司講話，特別是預算沒過的時候要站出來。

賴清德指出，今 (2026) 年春節 9 天連假，每天仍有超過 4 千名台電人堅守崗位，並利用全年用電最低的春節時刻，出動 6 百人電力團隊投入機組大修任務，這是台電全年無休全力為民服務的精神，未來隨著 AI、半導體及各類先進科技的快速發展，台灣對電力的需求將持續快速成長，接下來要更加積極落實三項工作：

第一、推動「第二次能源轉型」。能源安全就是國家安全、電力即國力，政府將繼續推動二次能源轉型，發展多元綠能、深度節能及智慧儲能，除確保能源供應的穩定與韌性，也穩健邁向淨零轉型目標，讓電力能夠穩定支撐科技發展，產業能夠接軌國際，國家發展更繁榮。

二，強化電網韌性。前 (2024) 年 8 月他在「國家氣候變遷對策委員會」上，要求台電原訂 10 年的「強化電網韌性計畫」提早 4 年完成，盼能在 2028 年優先完成關鍵區域以及與民生相關關鍵工程，他感謝台電努力朝目標邁進，持續精進電網韌性，並在改善配電系統上展現具體成果，全國配電停電事故已經從 2012 年的高峰 2 萬 1,019 件，降到去年的 6,191 件，減少 7 成。

未來，因應極端氣候挑戰，更要繼續加強防災韌性、建構智慧型電網、擴大電線電纜地下化工程，持續提升供電可靠性。