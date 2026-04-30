鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-30 13:17

台電今（30）日舉行擴大 80 週年慶祝大會，隨著即將進入夏季用電高峰期，外界關注今夏供電情勢。台電董事長曾文生於會後受訪時表示，展望今年，「用電仍將持續成長」，預估今年夏季夜間尖峰用電量將突破 3800 萬瓩，創下新高，但他也強調，今夏夜尖峰備轉容量率可望維持在 7%，一定會穩住。

曾文生指出，今年台電預計新增 4 部大型機組投入併聯發電，有助於穩定整體供電結構，因此今年供電情勢相對穩定。他強調，今夏夜尖峰備轉容量率可望維持在 7%，放心「一定會穩住」。

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針對外界關切今年夏季供電狀況及用電是否持續攀升，曾文生說，目前已逐步進入夏季用電高峰期，台電今年已有興達電廠 3 號機完成點火，並展開相關併聯測試作業；台中電廠 2 號機預計於今（30）日下午點火。今年合計將有 4 部大型機組投入併聯，進一步強化供電韌性，使今年整體供電情勢相對穩定。