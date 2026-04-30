鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-30 19:50

美國聯準會拍板利率按兵不動，但出現 1992 年以來最嚴重分歧。台股今 (30) 日尾盤翻黑跳水，外資持續賣股並匯出，使得新台幣兌美元匯率同步摜壓，一度失守 31.7 元關卡，終場在央行介入調節下，以 31.648 元作收，貶值 9.1 分，為連三黑，創兩周新低，台北與元太外匯市場總成交值放大至 28.835 億美元。

新台幣兌美元匯率 4 月走勢呈現先升後貶，本周累計貶值 1.32 角或 0.42%，周線翻黑、中止連三升；本月累計仍升值 3.32 角或 1.05%，月線翻紅。

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台股今天受到台積電尾盤走弱影響，震盪翻黑下跌 376.87 點，指數收在全日最低 38926.63 點，不過，台股在 4 月累計飆漲 7203.64 點，寫下史上最強月線漲點。外資今天賣超台股 535.6 億元，呈現連 4 賣。

主要亞幣今天紛紛走弱，根據央行統計，新台幣與日元均貶值 0.29%，韓元貶值 0.20%，新加坡幣貶值 0.18%，人民幣小貶 0.03%。

Fed 於 4 月 29 日宣布維持利率在 3.5% 至 3.75% 區間不變，但內部出現自 1992 年以來首見的嚴重分歧，共有四名官員投下反對票。其中三名官員因憂心通膨黏著性而反對聲明中的寬鬆傾向，另一名理事則主張降息。Fed 在聲明中特別強調，受全球能源價格上漲與中東局勢影響，通膨依然偏高，且市場預期高利率環境可能持續至 2027 年，反映出經濟前景仍面臨高度不確定性。