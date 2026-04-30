台達電今年毛利率估優於去年 模組化資料中心將成下一波動能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-30 19:32

台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開法說，公司認為，AI 資料中心電力及散熱等解決方案仍是今年主要成長動能，將推升毛利率優於去年，同時積極布局模組化資料中心，看好將是下一波成長機會。因應需求成長，台達電今年也持續在全球擴產，資本支出持續向上。

台達電今年毛利率估優於去年 全球大擴產資本支出向上。(鉅亨網資料照)

台達電表示，從全球主要雲端服務供應商 (CSP) 最新財務數字來看，Meta 營收年增 33%、Amazon 營收年增 17%、Google 營收年增 22%、Microsoft 營收年增 18%。雲端業務成長普遍高於整體營收，AI 相關應用的成長速度又更高。

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在 AI 相關佈局上，台達電表示，高壓直流電 (HVDC) 解決方案中，±400V 導入速度較快，預計今年會有部分產品開始量產出貨；800V 主要配合輝達 (NVIDIA) 架構，預計要到明年才會開始大量出貨。電池備援電力模組 (BBU) 方面，目前主要應用於整個電源機櫃上，大量應用預計會在電源機櫃架構普及後才會出現。

液冷散熱解決方案來看，台達電指出，液對氣 (liquid-to-air) 方案在 2025 年創造超過 16 億美金營收，預計今年持續成長。至於液對液 (liquid-to-liquid) 方案上，公司坦言，目前市場並未如預期快速轉向，預估既有資料中心的改造需求將支撐液對氣方案的持續成長。

台達電也布局模組化資料中心，看好成為下一波成長機會，初期目標客戶為主機代管 (Colocation) 業者，已有客戶採用，未來則鎖定企業 (Enterprises) 客戶，屆時會看到較顯著的營收貢獻。台達電先前也斥資近 10 億元參與中鼎 (9993-TW) 私募，共同發展智慧工程解決方案。

燃料電池技術上，台達電表示，公司開發的固態氧化物燃料電池 (SOFC) 為中溫型，今年已交付樣品給台電及企業客戶測試，預計明年試產線建置完成並正式交貨。台達電昨日董事會也決議通過斥資 103 億元興建桃園觀音廠，預計將於 2027 年底建立量產線。

因應需求持續成長，台達電今年首季資本支出達 100-120 億元，公司預估，全年將超過去年的 460 億元。其中中國重慶新廠已蓋好，將轉移部分產品以釋放產能。蘇州、蕪湖、郴州等地也在擴廠，目前中國大陸產能約佔總體的 45%。

東南亞方面，台達電表示，泰國除了今年驗收的 3 個廠外，後續還有 3 到 4 個廠的計畫，泰國產能佔總體約 30%，印度廠尚有較大的擴充空間；另外，美國廠也正在建設中，今年也將決定新據點以因應 AI 市場的快速成長。