台達電 ( 2308-TW ) 今 (29) 日公告第一季財報，稅後純益 205.56 億元，季增 18.66%、年增 100.92%，每股純益 7.91 元，再創單季新高；台達電也公告，斥資 121 億元興建觀音廠及重建桃園一廠。

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台達電董事會決議，因應未來業務發展所需，擬興建觀音廠，暫估工程總價款約 103 億元，以及重建桃園一廠，暫估工程總價款約 18 億元，其他相關事宜待確定後另行公告。另外，台達電也通過與 100% 持股子公司晶睿進行簡易合併，合併後以台達電為存續公司，晶睿為消滅公司，存續公司名稱不變。

台達電預計將於明日下午召開法說，而依照前一次公司釋出的展望，今年除了第一季因工作天數較少導致營收稍微較低外，預期今年營運較不會有明顯的季節性波動，將隨 AI 資料中心的主要客戶如大型 CSP(雲端服務供應商) 資本支出推進，AI 電源及水冷散熱仍是主要成長動能，今年營運持續成長沒有太大的問題。