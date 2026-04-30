鉅亨網記者陳于晴 2026-04-30 21:40

2026 是一卡通 iPASS MONEY 獨立營運元年，總經理鄭鎧尹指出，一卡通正透過「擴張自有生態系」、「提升 APP 服務體驗」及「政府政策推動」三支箭，開創轉型新局，為展現深耕市場決心，今年度大手筆擴增行銷預算，2.5 億元全數用於通路回饋。一卡通公司今 (30) 日宣布聯手萊爾富便利商店推出多項深度合作，消費者於門市消費，只要使用「iPASS MONEY APP」綁定任一張聯邦信用卡付款，即可享不限金額「現折 10%」且無上限。

一卡通公司總經理鄭鎧尹說明，2022 年起團隊即專注開發自有 APP 品牌，目的在於分手 LINE Pay 後，能更具彈性地發展 API 串接與數據分析服務。目前用戶數已達 722 萬，APP 下載量近 400 萬次，月活躍用戶約 200 萬人。

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一卡通近期達成與全家便利商店及萊爾富的深度技術對接，不僅提供優惠，更從使用流程上「無縫嵌入」。現在打開全家及萊爾富的官方 APP，首頁正中央即可看到 iPASS MONEY LOGO，點選後可直接跳轉至支付界面，大幅優化消費路徑。

針對無卡族或對資安有疑慮的族群，一卡通與兩大超商合作推出「臨櫃現金儲值」，單筆手續費 15 元，使用者只需在 iPASS MONEY APP 產生條碼，即可於超商櫃檯以現金儲值進電子帳戶。

為了回饋廣大會員，一卡通祭出最強行銷戰術，5 月起，綁定聯邦信用卡於萊爾富消費，享「筆筆現折 10%」且回饋無上限，活動將延續至年底。

雙方更結合「綠點」機制，6 月 30 日前，綁定聯邦卡單筆消費滿 200 元，可再享 10% 的一卡通綠點回饋 (每人最高 100 點)。綠點 1 點等同現金 1 元，可用於折抵超商消費、大眾運輸費用及生活繳費，將回饋即時轉化為下一筆消費的儲值金。