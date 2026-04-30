鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-30 19:26

上海航交所今 (30) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，終結連 2 跌，較上周反彈 36.14 點至 1911.4 點，漲幅 1.93%，貨櫃業者認為，第三季傳統旺季有望提前於 5 月逐漸發酵。

貨攬業者指出，近期海運市場價格維持高檔，主要是因美國線受燃油成本上升及航班供給調整影響，美西線每櫃運價約落在 2600-2800 美元，美東約 3600-3800 美元，歐洲線則落在 2100-2300 美元間。

‌



本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 反彈 24 美元至 1521 美元，漲幅 1.6%；遠東到地中海每 TEU 反彈 10 美元至 2430 美元，彈幅 0.4%。

而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價彈升 136 美元至 2722 美元，漲幅 5.26%，遠東到美東每 FEU 彈升 121 美元，來到 3691 美元，漲幅 3.39%。