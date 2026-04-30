鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-30 17:22

智慧社區服務平台智生活 (7836-TW) 今 (30) 日表示，旗下智生活 App V4.14.0 已正式取得「MAS 行動應用資安標章」。未來將持續以第三方驗證、ISO 制度與常態化資安治理機制，強化社區住戶使用數位服務時的安心； 除了取得定期的外部 MAS L3 檢測，智生活長期也將依循 ISO 27001 資訊安全管理與 ISO/IEC 27701 隱私資訊管理制度運作

隨著社區數位化程度提高，App 資安與個人資料保護也成為住戶、社區委員會與物業公司共同關注重點。對住戶來說，這些互動資料不只是系統欄位，而是涉及家庭作息、社區進出、財務紀錄與日常生活安全等高度敏感資訊。智生活指出，平台的責任不只是讓服務更方便，也必須讓住戶在每一次使用時，都能感受到資料被妥善保護、服務被持續維護、風險被即時管理。

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MAS 標章為目前行動應用程式資安檢測的基本資安規範，檢測內容涵蓋資料傳輸保護、身分驗證機制、敏感資料保護、程式安全與弱點防護等核心項目 。此次智生活 App V4.14.0 通過 MAS L3 檢測，代表平台在行動應用資安防護上已取得客觀明確的第三方驗證 ，也為住戶、社區與合作夥伴提供檢視資安防護能力的專業依據 。

智生活科技董事長林子皓表示，社區 App 越深入生活，資安就越不能只是技術標準，而必須成為平台每天的治理責任。對住戶來說，資安不是看不見的技術問題，而是每一次繳費、訪客預約、門禁進出與生活服務使用時，平台是否值得信任的日常問題。

除了取得定期的外部 MAS L3 檢測，同時，智生活長期依循 ISO 27001 資訊安全管理與 ISO/IEC 27701 隱私資訊管理制度運作。智生活將資安與個資保護納入日常開發與營運流程，包含弱點掃描、變更管理、存取控管、內部稽核、風險檢視與持續改善等機制。外部標章是客觀驗證，ISO 制度則是讓資安管理落實在日常營運中的長期治理基礎 。

智生活科技 2025 年全年財報營收 8.86 億元，毛利率 56.54%，年減 0.76 個百分點，稅後純益 1.31 億元，年增 32.86%，每股純益 2.64 元。2025 年智生活包括到府生活服務、AIoT 社區智慧物聯網業務及智慧建築標章相關業務都同步擴張。