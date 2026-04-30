友達首季轉虧每股虧損0.15元 Q2消費性電子拉貨動能估放緩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-30 16:47

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，第一季每股虧損 0.15 元，再度轉虧；展望第二季，董事長彭双浪認為，由於提前拉貨影響，消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，但車用及垂直場域業務仍維持穩健成長。

友達董事長彭双浪。(鉅亨網資料照)

展望第二季，友達預期，智慧移動估季增低至中個位數百分比、垂直場域也季增高個位數百分比；僅顯示科技呈現微幅季減，下半年因戰爭、能源與通膨等不確定性因素，市場趨勢難以預測，謹慎看待產業前景。

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友達第一季營收 690.31 億元，季減 1.6%、年減 4.3%，毛利率 11.9%，季增 1.2 個百分點、年減 0.3 個百分點，營業淨損 6.36 億元、稅後淨損 11.44 億元、息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA)66.2 億元，季增 17%、年減 24.7%。

友達說明，第一季顯示科技因消費性電子產品受記憶體缺貨影響，客戶提前拉貨，加上面板價格上漲，抵消部分傳統淡季影響，智慧移動則因車市淡季，營收下滑，垂直場域因工商用面板需求回溫，營收季增。