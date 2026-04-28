鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-28 19:10

今年全球股市表現中，南韓股市 Kospi 指數無疑是表現最亮眼的明星。受惠於人工智慧 (AI) 技術的爆發性成長，Kospi 指數今年已飆升近 60%，在主要指數中位居首位。目前南韓上市公司的總市值甚至已經超越了英國，顯示其在全球市場的地位顯著提升。

這場多頭行情的核心動力源於資料中心對高頻寬記憶體 (HBM) 及其他晶片的強勁需求。南韓記憶體大廠三星電子與 SK 海力士主導了全球供應市場。三星電子在三月當季的利潤成長高達 755%，驚人的業績表現支撐了市場對 AI 概念股的樂觀情緒。

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投資巨頭貝萊德 (BlackRock) 在 4 月將新興市場股市評等上調至「加碼」，並指出南韓作為科技供應鏈生態系的關鍵環節，展現了驚人的動能。儘管三星與 SK 海力士的股價自去年 8 月底以來分別成長了 3 倍與 4 倍，但其估值與競爭對手相比仍顯得相對低廉。

目前這兩家公司的預估本益比不到 6 倍，遠低於台灣台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的約 21 倍，這使其在國際投資者眼中仍具備吸引力。

然而，在繁榮背後隱藏著過度集中的風險。三星與 SK 海力士合計已占 Kospi 總市值的 42%，遠高於兩年前的 28%。這種高度依賴意味著一旦半導體漲勢反轉，整體市場將面臨劇烈波動，過去美伊衝突期間的市場震盪便是一次警訊。