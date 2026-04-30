鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-30 18:01

台股今 (30) 日殺尾盤，下跌 376.87 點失守 39000 點，收最低 38926.63 點，外資再賣超 535.62 億元，連 4 賣共 1922 億元，賣超台積電跟記憶體族群，反手買超聯電最多，也加碼主動式跟高股息 ETF。

台股本周見到 40194 點歷史新高後，連續爆量震盪，今天收盤未能守住 3 萬 9 千點，且今天同時收周線及月線，單周指數雖僅小跌 5.77 點，但外資本周 4 個交易日天天賣超，累計共賣超 1922.03 億元，同一期間，台積電首當其衝遭賣超 7.8 萬張；4 月台股大漲 7203.64 點，外資買超金額仍達 2481.19 億元。

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外資今日賣超南亞科 4.13 萬張、旺宏 1.78 萬張、台積電 2.12 萬張，代工廠金寶 8564 張、廣達 8158 張、仁寶 7786 張、緯創 7695 張，以及友達 1.92 萬張、泰鼎 - KY 1.11 萬張、鼎元 7743 張、瑞軒 8694 張。

傳產方面，外資賣超中鋼 2.55 萬張、南亞 1.78 萬張、華航 1.14 萬張、長興 1.14 萬張、東元 9609 張；金融股則有永豐金 1.78 萬張、元大金 1.31 萬張、華南金 1.25 萬張，ETF 調節元大台灣 50 (0050) 2.62 萬張。

外資買超聯電 3.92 萬張最多，京元電子 2.50 萬張、南茂 8821 張，以及群創 1.13 萬張、華通 1.03 萬張等電子股，傳產以塑化族群較多，包括台塑化 1.01 萬張、台塑 5449 張、台化 5217 張，台達化 6066 張、另有台玻 1.01 萬張。