中東暫停戰火投資該進或退? 鉅亨買基金點名「這關鍵」將決定市場走向

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-08 16:51

美國總統川普於美國時間 4 月 7 日宣布，將對伊朗的軍事行動暫停 2 周，伊朗方面亦接受此一臨時停火安排，雙方後續將轉向談判桌。對此協議，「鉅亨買基金」今 (8) 日指出，未來應聚焦「交換條件」是否能真正落實，尤其是荷姆茲海峽能否恢復正常通行，只要談判持續推進，地緣政治風險有望逐步降溫，建議投資人持續透過共同基金分批或定期投入，並採股七債三配置，避免因短期市場雜音錯失反彈契機。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(鉅亨網資料照)

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，此次停火之所以牽動全球市場神經，不只是因為戰火暫歇，更關鍵在停火條件直指全球能源運輸命脈，荷姆茲海峽承載全球約五分之一石油供應，一旦恢復穩定通行，將有助消除市場對供應中斷的疑慮，進一步壓抑油價波動並穩定通膨預期。反之，若執行過程出現變數，即便表面停火，市場仍可能重新定價地緣政治風險，帶動油價與金融市場再度震盪。

‌



針對後續發展，張榮仁指出，有 2 項關鍵指標將直接影響資產價格走勢，首先是荷姆茲海峽的船舶通行量，目前雖已較戰時低點回升，但整體仍屬「有限恢復」，顯示航運與能源供應尚未完全回歸常態；其次則是美國在中東的軍事部署，儘管停火後已停止進攻並轉為防禦態勢，但區域兵力仍維持高檔，若未來出現航母、轟炸機或地面部隊持續增援，市場恐將此次停火視為短期「暫停鍵」，而非真正的風險降溫訊號。

在投資策略方面，張榮仁認為，在地緣政治不確定性尚未完全消除之際，投資人最常見的錯誤，是因短期市場波動而過度調整配置，甚至選擇暫時離場。然而從歷史經驗來看，多數地緣政治事件對市場影響偏向短期情緒面，並未改變長期經濟基本面與企業獲利趨勢，若此次停火條件能順利落實，尤其是荷姆茲海峽恢復穩定運作，市場風險將進一步下降，反而有利風險資產表現。

張榮仁強調，比起短期消息面的波動，更應關注交換條件是否逐步實現，特別是能源運輸能否回歸正常秩序，只要談判持續推進，美國穩定全球能源市場的戰略目標有望階段性達成，市場風險亦將隨之降溫。

在此情境下，張榮仁建議投資人持續以美國股票型基金作為核心配置，搭配台股與日股基金，及美國短天期公債基金，兼顧成長與防禦。