鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-12 19:26

台股今（12）日終場收 4198.32 點，漲點收斂至 108.26 點或 0.26%，連續第四天在 4 萬 2 過關拉回，成交量 1.3 兆元，三大法人賣超 127.13 億元，其中外資賣超 304.94 億元，主要賣超主動式 ETF，包括 00403A 主動統一升級 50 32.8 萬張、00992A 主動群益科技創新 4.8 萬張。

觀察三大法人動向，三大法人合計賣超 127.13 億元，其中外資與自營商同站賣方，投信獨站買方，持續呈現土洋對作格局；外資賣超 304.93 億元，呈連三賣；投信買超 384.44 億元，呈連十五買；自營商由買轉賣，賣超 206.63 億元。

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外資大舉買入面板雙虎，友達 11.1 萬張、群創 8.2 萬張；ETF 商品方面，也買超 00919 群益台灣精選高息 3.3 萬張、009820 元大納斯達克精選 3.3 萬張，並買超台新新光金 4.3 萬張、聯電 3.5 萬張、鴻海 3.2 萬張、也買超華邦電 2.7 萬張、華通 3.0 萬張、光寶科 2.7 萬張。

外資賣出多檔主動型 ETF，包括 00403A 主動統一升級 50 32.8 萬張、00992A 主動群益科技創新 4.8 萬張、00981A 主動統一台股增長 3.8 萬張，也賣出 00988A 主動統一全球創新 2.5 萬張、00991A 主動復華未來 50 2.2 萬張；金融股方面調節中信金 2.6 萬張、彰銀 2.3 萬張、凱基金 2.2 萬張，也賣超至上 2.4 萬張、中鋼 2.1 萬張。

今天下午宣布調升第一季股利至 7 元的台積電，遭到外資和投信對作，外資賣超 9238 張，投信買超 8880 張，終場台積電上漲 20 元，以 2255 元作收。

投信主要買入聯電 9600 張，並買超台積電 8879 張、華邦電 7659 張、文曄 7615 張，也買超日月光投控 5151 張、華通 2857 張、南亞科 2842 張，並敲進欣興 2464 張、2248 張、國巨 1699 張。