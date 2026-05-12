鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-12 14:05

台股今 (12) 日受早盤一度大漲 367 點，衝上 42253.42 點歷史新高，台積電下半場雖站穩紅盤，但聯發科、台達電等權值股震盪下跌，高低價差達 682 點；尾盤遭摜 154 點，終場收 4198.32 點，漲點收斂至 108.26 點或 0.26%，未能站上 42000 點大關，成交量 1.3 兆元。

〈台股盤後〉創新高42253點後尾盤摜壓收漲108點 到手的4萬2又飛了。(圖：shutterstock)

電子權值股互有表現，台積電 (2330-TW) 收盤上漲 20 元，漲近 1%，收 2255 元；聯電 (2303-TW) 漲停，日月光投控 (3711-TW) 漲約 3%；聯發科 (2454-TW) 遭列處置股，下跌 4%，收 3700 元；台達電 (2308-TW) 則跌逾 2%，鴻海 (2317-TW) 跌近 1%。

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矽光子 CPO 族群受美股 Lumentum (LUMN-US) 暴漲 16% 激勵，今日盤面最為強勢。大立光 (3008-TW) 因 CPO 布局傳利多亮燈漲停，帶動聯鈞 (3450-TW)、眾達 - KY (4977-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW)、創威 (6530-TW) 紛紛走揚。