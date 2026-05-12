鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-12 21:27

台積電持續擴大美國亞利桑那州的投資案，台灣政府也將加速推動半導體供應鏈布局全球，擬在美國打造台灣產業園區。玉山銀行瞄準赴美台商需求，向金管會申請將達拉斯代表人辦事處升格為分行，今 (12) 日獲得核准。

瞄準台商供應鏈赴美商機 玉山銀行獲准申設美國達拉斯分行。(鉅亨網資料照)

金管會銀行局副局長王允中表示，玉山銀行已於 2024 年 10 月 17 日經金管會同意設立美國達拉斯代表人辦事處。該行考量近年德州經濟快速擴張，吸引多家大型企業進駐，多家台商亦於此設廠，為擴大在北美洲市場布局，因此規劃將達拉斯代表人辦事處升格為達拉斯分行，以建構完整北美洲金融服務平台。

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關於資本額要求，王允中指出，德州主管機關對外國銀行當地設立分行尚無資本額要求，玉山銀預計以資本額 1000 萬美元向德州主管機關申請設立。

截至 2026 年 4 月底，玉山銀行海外據點計有 2 家子行、9 家分行及 5 家代表人辦事處，分別位於大陸地區、柬埔寨、美國、香港、新加坡、越南、澳大利亞、緬甸、日本、泰國、馬來西亞等 11 個國家或地區。