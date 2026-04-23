鉅亨網新聞中心 2026-04-23 13:30

英國議會本周正式通過了一項具有里程碑意義的法律——《菸草與電子菸法案》(Tobacco and Vapes Bill)，這項立法將使英國成為全球控菸政策最嚴格的國家之一。法案的核心在於創造一個「無菸世代」，規定凡是在 2009 年 1 月 1 日 (含) 以後出生的青少年，未來將終身無法合法購買香菸。

英國通過《菸草與電子菸法案》：2009年後出生者終身禁菸(圖:shutterstock)

逐年提高合法年齡

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這項法律並非一刀切地禁止所有吸菸行為，而是採取「逐年提高合法買菸年齡」的策略。目前 17 歲或以下的青少年，即便在成年後也將面臨終身禁令。這意味著合法的買菸年齡每年都會增加一歲，確保這群年輕人及其後代永遠無法達到合法的購菸門檻。

除了傳統香菸，該法案也對電子菸 (Vapes) 展現了強硬立場。為了遏止青少年對尼古丁上癮，政府將獲得新權力來限制電子菸的口味、包裝設計，並禁止向 18 歲以下未成年人銷售、贈送或打折促銷電子菸產品。此外，禁止吸菸的範圍也進一步擴大，未來在載有兒童的汽車內、兒童遊樂場、學校及醫院周邊也將禁止使用電子菸。

公共衛生的勝利：預防勝於治療

英國衛生大臣斯特里廷 (Wes Streeting) 稱此為英國國家健康的「歷史性時刻」。他強調：「預防勝於治療。這項改革將挽救無數生命，減輕國民保健署 (NHS) 的壓力，並建設一個更健康的英國。」

根據 NHS 的數據，吸菸是英國主要的健康危害之一，英格蘭每年約有 7.5 萬人死於吸菸相關疾病，占總死亡人數的四分之一。公衛慈善機構「吸菸與健康行動」(ASH) 執行長 Hazel Cheeseman 對此表示欣喜，認為這代表著吸菸造成的致命危害終將走向終結。

產業反對與後續執行挑戰

然而，這項法案也面臨不小的反對聲音。保守黨前議員納斯比勳爵 (Lord Naseby) 指出，新法對零售業及菸草業造成了巨大衝擊，並質疑法律的強制性是否比加強教育更有效。對此，政府承諾將與零售商緊密合作，並考慮透過向菸草產業徵收稅費來資助各地的戒菸服務，以確保現有的吸菸者不會被遺忘。

然而，這項禁令並非涵蓋所有空間。公眾目前仍可在私人住宅、戶外酒吧花園及沙灘等開放空間吸菸或使用電子菸。此外，雖然醫院外圍將禁止吸菸，但仍可能保留特定區域供試圖戒菸者使用電子菸。

全球禁菸趨勢的先驅

英國並非第一個嘗試實施「世代禁菸」的國家。紐西蘭曾於 2022 年通過類似法律，但隨後在 2023 年被新上任的保守派聯合政府撤銷；馬爾地夫則在去年底宣布對 2007 年後出生者實施禁菸。