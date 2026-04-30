鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-30 20:00

根據中國證監會近日發布的公開資訊，大搜車控股有限公司 (DSC Holdings Ltd.) 已成功獲得赴美上市的備案通知書，成為 2026 年首家獲准在美國進行首次公開募股 (IPO) 的中國企業。

今年首家中概股赴美IPO獲准 大搜車打破「紅籌」僵局(圖:shutterstock)

大搜車是一家為中國二手車經銷商提供作業系統的軟體商，其營運實體為「浙江大搜車軟件技術有限公司」，但註冊地設於開曼群島，屬於典型的「紅籌企業」架構。此次獲准於美國納斯達克證券交易所上市，擬發行不超過 190,848,475 股普通股。

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這項批准對市場而言具備重要意義。此前，市場一度傳言中國當局要求紅籌企業在赴港或赴外上市前需將註冊地遷回境內，引發投資者對該架構前景的擔憂。

法律專家指出，大搜車的獲批顯示監管機構並未對企業架構採取「一刀切」的禁令，而是維持「個案審查」的靈活態度，這對仍希望利用美國資本市場的紅籌企業來說是一個積極信號。

在本次公告中，除了大搜車進軍美股外，還有 3 家企業獲准赴香港聯交所上市，分別為：

濱化集團：擬發行不超過約 4.05 億股境外上市普通股。

天辰生物醫藥：擬發行約 1,834 萬股，並有 31 名股東申請將境內未上市股份轉為境外上市股份（全流通）。

四川新荷花中藥飲片：擬發行約 749 萬股，並涉及 40 名股東的股份「全流通」備案。

自 2023 年 3 月起，中國實施境外上市備案管理新制，要求所有擬在海外上市的企業必須先獲得境內監管部門的批准。儘管大搜車獲得了罕見的綠燈，但赴美上市的熱度已大不如前。受地緣政治因素影響，去年香港 IPO 募資額激增，目前排隊赴港的企業超過 200 家，而排隊赴美的僅約 50 家。