鉅亨網新聞中心 2026-04-30 15:20

Google(GOOGL-US) 近期發布了新一代自主研究代理——Deep Research 與 Deep Research Max，象徵著 AI 輔助研究領域的一次重大跨越。這兩款工具旨在幫助專業人士從海量數據中提取深度洞察，並自動生成專業級、附有完整引用的研究報告，為金融、生命科學及市場研究等領域提供強大支持。

Google推出Deep Research Max 自主研究代理進入新紀元(圖:shutterstock)

技術核心：基於 Gemini 3.1 Pro 的強大推理

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這些研究代理基於 Google 最先進的 Gemini 3.1 Pro 模型開發。透過這次升級，Deep Research 已從單純的摘要引擎轉型為企業工作流程的核心基礎。開發者現在只需通過單次 API 調用，即可觸發詳盡的研究流程，該流程能完美融合公開網絡資訊與企業內部的專有數據流，提供具備專業水準的分析結果。

針對不同需求提供雙重配置

為了滿足從即時輔助到大規模離線研究的不同場景，Google 提供了兩種配置模式：

Deep Research： 專為速度與效率優化。與先前的預覽版相比，它顯著降低了延遲與成本，同時提升了產出質量，非常適合整合至需要快速反應的互動式用戶介面中。

Deep Research Max： 專為極致全面性與合成質量而設計。Max 版本利用擴展的推理時間 (Test-time compute) 進行反覆的推理、搜索與精煉。它非常適合非同步的背景工作流，例如在夜間自動執行，並在隔日清晨為分析團隊提供詳盡的盡職調查報告。

支援專有數據與原生視覺化

Deep Research 引入了多項突破性功能，使其能應對專業人士日常依賴的複雜且封閉的數據環境：

模型上下文協議 (MCP) 支援： 用戶現在可以安全地將 Deep Research 連接到自定義數據或專業第三方數據源 (如金融或市場數據提供商)。這使它從單純的網頁搜索工具轉變為能導航於專門數據庫的自主代理。

原生圖表與資訊圖表： Deep Research 不再僅限於生成文字。它能直接在 HTML 或 Nano Banana 格式中生成高質量的圖表，動態地將複雜的數據集視覺化，使研究報告更具說服力且易於理解。

更強的掌控力與協作性

為了增加研究過程的透明度，Google 引入了協作規劃 (Collaborative planning) 功能。用戶可以在代理開始執行前，審閱、引導並精煉其生成的研究計劃，從而對調查範圍進行顆粒化的控制。

此外，該系統支援多模態輸入，可結合 PDF、CSV、圖片、音訊與影片來建立研究背景，並提供實時串流功能，讓用戶能追蹤代理的每一步中間推理過程。

行業應用與效能實證

在性能方面，Deep Research Max 相較於早期版本能諮詢更多來源，並學會權衡衝突的證據。它能從 SEC 申報文件或同行評審期刊等權威來源中提取資訊，並將艱澀的技術數據轉化為可供決策的格式。

目前，Google 正與 FactSet、S&P Global 及 PitchBook 等企業合作，優化 MCP 伺服器設計，讓客戶能以極速獲取深度的財務分析。