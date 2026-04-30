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日本 AI 新創 LifePrompt 於 4 月 27 日公布一項引發關注的測試結果，顯示 ChatGPT 在模擬作答 2026 年東京大學與京都大學入學考試時，總分全面超越人類考生最高分，甚至在最難的理科考試中領先約 50 分，凸顯生成式 AI 能力正以驚人速度進化，對教育制度與人才評量帶來衝擊。
此次測試採用 OpenAI 最新模型「ChatGPT-5.2 Thinking」，以影像形式輸入試題，並涵蓋論述題等複雜題型，最終由補教機構講師人工評分，並結合大學入學共通測驗成績計算總分，使結果更貼近真實考試情境。
根據公布數據，AI 在兩校主要科系中均取得壓倒性優勢，整體成績如下：
|項目
|ChatGPT 成績
|人類最高分
|差距
|東大文科一至三類
|452 分
|434 分
|+18 分
|東大理科一至三類
|503 分
|453 分
|+50 分
|京大法學系
|771 分
|734 分
|+37 分
|京大醫學系醫學科
|1176 分
|1098 分
|+78 分
從細項來看，AI 在標準化與邏輯導向科目表現突出，但在論述題仍有明顯差距：
|科目類型
|表現
|數學
|滿分
|英語
|約 9 成
|世界史（論述）
|約 2 成 5
參與評分的講師指出，AI 在解題邏輯上「相當完整」，但部分論述仍欠缺人類觀點的細膩性與深度。
值得注意的是，這項成果建立在極短時間的技術躍進之上。LifePrompt 指出，2024 年使用當時模型測試時，ChatGPT 在東大考試中「全科未及格」；2025 年採用新一代模型後首次達到及格水準；2026 年則直接躍居第一名。
|年份
|模型表現
|2024 年
|全科未及格
|2025 年
|首次超過及格線
|2026 年
|全面第一名
對此，LifePrompt 負責人遠藤聰志表示：「AI 的聰穎得到了充分展現，其進化速度飛快。」他並指出：「企業在導入 AI 時，應著眼於 10 年、20 年後的業務形態。」
此次測試結果也與全球 AI 發展趨勢相呼應。隨著大型語言模型持續升級，AI 已從過去的輔助工具，逐步轉向可執行高階認知任務的系統，甚至在標準化考試中超越人類頂尖群體。分析人士認為，這不僅對教育制度構成挑戰，也可能改變未來人才評量方式。
教育界普遍認為，傳統以解題能力為核心的考試模式正面臨壓力，未來可能需更強調創造力、批判思考與跨領域整合能力。同時，人機協作能力也可能成為新的關鍵指標。
隨著 AI 能力持續突破，類似情況預料將不僅限於考試場域，醫療、法律與金融分析等專業領域亦可能出現 AI 與人類直接競爭的局面。觀察指出，這次 ChatGPT 在東大與京大考試中的表現，可能只是 AI 全面進入高知識密集領域的開端。