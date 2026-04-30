鉅亨網新聞中心 2026-04-30 12:30

日本 AI 新創 LifePrompt 於 4 月 27 日公布一項引發關注的測試結果，顯示 ChatGPT 在模擬作答 2026 年東京大學與京都大學入學考試時，總分全面超越人類考生最高分，甚至在最難的理科考試中領先約 50 分，凸顯生成式 AI 能力正以驚人速度進化，對教育制度與人才評量帶來衝擊。

此次測試採用 OpenAI 最新模型「ChatGPT-5.2 Thinking」，以影像形式輸入試題，並涵蓋論述題等複雜題型，最終由補教機構講師人工評分，並結合大學入學共通測驗成績計算總分，使結果更貼近真實考試情境。

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根據公布數據，AI 在兩校主要科系中均取得壓倒性優勢，整體成績如下：

項目 ChatGPT 成績 人類最高分 差距 東大文科一至三類 452 分 434 分 +18 分 東大理科一至三類 503 分 453 分 +50 分 京大法學系 771 分 734 分 +37 分 京大醫學系醫學科 1176 分 1098 分 +78 分

從細項來看，AI 在標準化與邏輯導向科目表現突出，但在論述題仍有明顯差距：

科目類型 表現 數學 滿分 英語 約 9 成 世界史（論述） 約 2 成 5

參與評分的講師指出，AI 在解題邏輯上「相當完整」，但部分論述仍欠缺人類觀點的細膩性與深度。

值得注意的是，這項成果建立在極短時間的技術躍進之上。LifePrompt 指出，2024 年使用當時模型測試時，ChatGPT 在東大考試中「全科未及格」；2025 年採用新一代模型後首次達到及格水準；2026 年則直接躍居第一名。

年份 模型表現 2024 年 全科未及格 2025 年 首次超過及格線 2026 年 全面第一名

對此，LifePrompt 負責人遠藤聰志表示：「AI 的聰穎得到了充分展現，其進化速度飛快。」他並指出：「企業在導入 AI 時，應著眼於 10 年、20 年後的業務形態。」

此次測試結果也與全球 AI 發展趨勢相呼應。隨著大型語言模型持續升級，AI 已從過去的輔助工具，逐步轉向可執行高階認知任務的系統，甚至在標準化考試中超越人類頂尖群體。分析人士認為，這不僅對教育制度構成挑戰，也可能改變未來人才評量方式。

教育界普遍認為，傳統以解題能力為核心的考試模式正面臨壓力，未來可能需更強調創造力、批判思考與跨領域整合能力。同時，人機協作能力也可能成為新的關鍵指標。