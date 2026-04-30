〈蘋果WWDC前瞻〉iOS 27導入AI相機+Siri大升級

鉅亨網新聞中心 2026-04-30 11:20

蘋果 (AAPL-US) 正加速人工智慧布局，據外媒報導，公司計畫在 6 月發表的 iOS 27 中，大幅升級 Siri 並將 AI 深度整合至相機應用，推出全新「Siri 模式」，強化裝置視覺辨識能力，讓 iPhone 相機進一步轉型為「AI 眼」。

（圖：REUTERS/TPG）

報導指出，iOS 27 相機應用將在原有拍照與錄影功能之外，新增 Siri 模式，並將現有的視覺智慧功能直接整合進相機 App，而非僅限於相機控制按鈕或控制中心，藉此提升使用者接觸與使用頻率。該功能目前亦可設定於鎖定畫面或操作按鈕，但在 iOS 26 中尚未全面整合至相機應用。

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外媒形容，Siri 模式為視覺智慧的進階版本，目前已可串接 OpenAI 的 ChatGPT 與 Google(GOOGL-US) 圖片搜尋功能。未來在 iOS 27 中，蘋果將重新設計操作體驗，新增以 Apple Intelligence 為核心的專屬快門按鈕，使 AI 功能更直觀易用。

在功能升級方面，視覺智慧將新增更多實用場景，包括掃描食品包裝上的營養標示以記錄飲食資訊，或透過掃描名片與文件快速建立聯絡人資料，進一步拓展日常應用。

除了相機功能外，蘋果亦將同步升級照片應用。iOS 27 預計導入「Apple Intelligence Tools」專區，提供三項 AI 影像處理功能，包括「擴展 (Extend)」，可在原始畫面外生成延伸內容；「增強 (Enhance)」，自動優化影像品質與色彩；以及「重新構圖 (Reframe)」，可調整照片視角與構圖。

不過，報導指出部分功能仍處於優化階段，尤其擴展與重新構圖在內部測試中表現不穩定，蘋果可能視 AI 模型成熟度調整發布時程或功能範圍。

此次更新亦延續蘋果強化 Siri 的策略。根據先前消息，公司將重大 Siri 升級集中於 iOS 27，並藉由 AI 整合提升語音助理在跨應用場景的實用性與智慧程度。

iOS 27 預計將於 6 月 8 日在蘋果全球開發者大會 (WWDC) 正式發表。除 AI 功能外，更新內容亦將著重於系統穩定性與錯誤修復，強化整體使用體驗。