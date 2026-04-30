〈陸股盤後〉中國4月官方製造業PMI報50.3 三大指數漲跌互見
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國 A 股三大指數 30 日（周四）收盤漲跌互見，中國製造業採購經理指數（PMI）繼 3 月回升至擴張區間後，繼續運行在擴張區間，顯示製造業景氣總體平穩，製造業延續較好運行態勢。
上證綜指 30 日收盤漲 0.11%，報 4,112.16 點；深證成指跌 0.09%，報 15,107.55 點；創業板指跌 0.27%，報 3,677.15 點。
兩市成交額為人民幣 2.7409 兆元，較前一交易日增加 1,508 億元。
中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會 30 日發布 4 月份採購經理指數，中國製造業採購經理指數繼 3 月回升至擴張區間後，繼續運行在擴張區間，顯示製造業景氣總體平穩，製造業延續較好運行態勢。
今年 4 月份，中國製造業採購經理指數為 50.3，較上月小幅下降 0.1 個百分點，連續 2 個月運行在擴張區間。
4 月份，新訂單指數為 50.6，已連續兩個月保持在擴張區間。其中，高技術製造業新訂單指數保持在 53 以上，裝備製造業和消費品製造業新訂單指數保持在 52 以上。
4 月份，非製造業商務活動指數為 49.4，比上月下降 0.7 個百分點，非製造業景氣下降。
4 月份，綜合 PMI 產出指數為 50.1，比上月下降 0.4 個百分點，高於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體繼續保持擴張。
- 挺創意抽獎金，投越多中獎機率越高！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇