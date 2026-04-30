〈陸股盤後〉中國4月官方製造業PMI報50.3 三大指數漲跌互見

中國 A 股三大指數 30 日（周四）收盤漲跌互見，中國製造業採購經理指數（PMI）繼 3 月回升至擴張區間後，繼續運行在擴張區間，顯示製造業景氣總體平穩，製造業延續較好運行態勢。

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中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會 30 日發布 4 月份採購經理指數，中國製造業採購經理指數繼 3 月回升至擴張區間後，繼續運行在擴張區間，顯示製造業景氣總體平穩，製造業延續較好運行態勢。

4 月份，新訂單指數為 50.6，已連續兩個月保持在擴張區間。其中，高技術製造業新訂單指數保持在 53 以上，裝備製造業和消費品製造業新訂單指數保持在 52 以上。