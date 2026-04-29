鉅亨網編譯許家華 2026-04-30 04:40

國際油價周三 (29 日) 大幅上揚，市場對中東供應中斷的憂慮持續升溫。在美國與伊朗談判陷入僵局，以及潛在封鎖措施可能延長的背景下，投資人押注供應緊張局勢短期難以緩解，推動油價創下數週新高。

布蘭特 (Brent) 原油 6 月期貨收盤大漲 6.77 美元 (約 6.1%) 至每桶 118.03 美元，連續第八個交易日上漲，創 3 月 31 日以來新高，盤後更一度觸及 120 美元，為 2022 年 6 月以來首見。

美國西德州中質原油 (WTI)6 月期貨亦上漲 6.95 美元(約 7%) 至每桶 106.88 美元，創 4 月 7 日以來高點。

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白宮官員透露，總統川普已要求美國石油企業評估如何降低對伊朗港口可能長達數月封鎖的衝擊，此舉加劇市場對中東供應長期受阻的擔憂。根據路透計算，自伊朗戰事爆發以來，截至 4 月中旬，全球已有超過 500 億美元的原油供應受影響。

供應緊張的訊號亦反映在庫存數據上。美國能源資訊署 (EIA) 顯示，上週美國原油庫存大減逾 600 萬桶，遠高於市場預估的約 20 萬桶降幅；汽油與餾分油 (主要為柴油) 庫存亦同步大幅下降，顯示在夏季用油旺季來臨前，全球最大燃料消費國的供應壓力正在上升。

市場機構指出，隨著夏季駕車需求攀升，需求增量將與供應受限形成共振，進一步支撐油價走勢。分析人士認為，若封鎖持續，油價仍有上行空間。

另一方面，阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 已通知部分客戶，下月可能在波斯灣以外地區裝載兩種原油品級，主因荷姆茲海峽仍處於封閉狀態。該海峽為全球能源運輸要道，約占全球石油與天然氣運輸量的關鍵比例，其受阻對供應鏈影響重大。

此外，市場亦關注阿拉伯聯合大公國 (UAE) 退出石油輸出國組織 (OPEC) 的後續影響。分析普遍認為，短期內對市場基本面衝擊有限，產油國將盡可能維持供應。然而，顧問機構指出，UAE 退出為 OPEC 歷史上最重大裂痕之一，長期恐提高供應過剩風險，並可能自 2027 年起對油價形成下行壓力。