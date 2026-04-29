盤中速報 - 費城半導體大漲1.41%，報10177.41點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日09:38，費城半導體上漲141.83點（或1.41%），暫報10177.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.03%
- 近 1 月：+34.57%
- 近 3 月：+20.81%
- 近 6 月：+39.49%
- 今年以來：+41.68%
焦點個股
費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲25.01%；安森美半導體(ON-US)上漲5.72%；超捷國際(MCHP-US)上漲3.9%；美光科技(MU-US)上漲3.86%；英特爾(INTC-US)上漲3.42%。
部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌14.29%；安可(AMKR-US)下跌2.8%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.6%；輝達(NVDA-US)下跌1.14%；科林研發(LRCX-US)下跌0.97%。
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