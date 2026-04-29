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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.41%，報10177.41點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日09:38，費城半導體上漲141.83點（或1.41%），暫報10177.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.03%
  • 近 1 月：+34.57%
  • 近 3 月：+20.81%
  • 近 6 月：+39.49%
  • 今年以來：+41.68%

焦點個股


費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲25.01%；安森美半導體(ON-US)上漲5.72%；超捷國際(MCHP-US)上漲3.9%；美光科技(MU-US)上漲3.86%；英特爾(INTC-US)上漲3.42%。

部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌14.29%；安可(AMKR-US)下跌2.8%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.6%；輝達(NVDA-US)下跌1.14%；科林研發(LRCX-US)下跌0.97%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10236.732.00%
恩智浦半導體286.9+24.5%
安森美半導體100.59+7.81%
超捷國際88.725+5.30%
美光科技523.8+3.87%
英特爾90.7271+7.34%
泰瑞達326.57-14.1%
安可71.44+0.11%
安謀控股公司200.37+0.87%
輝達211.247-0.90%
科林研發248.71-1.00%

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