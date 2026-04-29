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鉅亨速報

盤中速報 - 特許通訊(CHTR-US)大跌5.05%，報164.38美元

鉅亨網新聞中心

特許通訊(CHTR-US)截至台北時間30日01:07股價下跌8.74美元，報164.38美元，跌幅5.05%，成交量2,566,091（股），盤中最高價174.67美元、最低價164.35美元。

美股指數盤中表現

特許通訊(CHTR-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-28.45%
  • 近 1 月：-21%
  • 近 3 月：-5.31%
  • 近 6 月：-30.44%
  • 今年以來：-17.07%

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美股美股盤中盤中速報特許通訊

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