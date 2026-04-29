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鉅亨速報

盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大跌5.02%，報120.55美元

鉅亨網新聞中心

伊魯米納(ILMN-US)截至台北時間30日02:00股價下跌6.37美元，報120.55美元，跌幅5.02%，成交量685,059（股），盤中最高價127.44美元、最低價120.55美元。

美股指數盤中表現

伊魯米納(ILMN-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.83%
  • 近 1 月：+7.86%
  • 近 3 月：-15.31%
  • 近 6 月：+29.78%
  • 今年以來：-3.23%

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美股美股盤中盤中速報伊魯米納

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伊魯米納120.45-5.10%

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