盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大跌5.02%，報120.55美元
鉅亨網新聞中心
伊魯米納(ILMN-US)截至台北時間30日02:00股價下跌6.37美元，報120.55美元，跌幅5.02%，成交量685,059（股），盤中最高價127.44美元、最低價120.55美元。
美股指數盤中表現
伊魯米納(ILMN-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.83%
- 近 1 月：+7.86%
- 近 3 月：-15.31%
- 近 6 月：+29.78%
- 今年以來：-3.23%
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