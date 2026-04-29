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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大跌5.02%，報210.63美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間30日00:31股價下跌11.14美元，報210.63美元，跌幅5.02%，成交量2,767,081（股），盤中最高價233.79美元、最低價210.63美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.18%
  • 近 1 月：+17.75%
  • 近 3 月：+28.4%
  • 近 6 月：+62.96%
  • 今年以來：+41.43%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公司

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Old Dominion Freight Line公司208.615-5.93%

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