標普維持台灣主權信用評等「AA+」 央行：貨幣管理健全 通膨率仍低且維穩
鉅亨網記者王莞甯 台北
標準普爾信評公司 (S&P) 今 (29) 日出具報告，維持台灣長期主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」，並提到，地緣政治緊張雖持續對信用評等造成壓力，不致阻礙台灣具高度競爭力的製造業成長。
該報告提到，台灣央行貨幣政策極具彈性，央行對此回應，貨幣管理健全 (sound monetary management)，即使國內金融體系流動性充裕，通膨率仍維持低而穩定，且長期以來維持在亞洲國家最低之一。
央行說明，能源價格飆升，但在國內需求溫和成長、政府持續性的燃料補貼和電價凍漲下，有助於維持較低的通膨率。
同時，央行表示，相對具有彈性的新台幣匯率和外匯交易順暢，也有助舒緩經濟和金融的衝擊。
S&P 認為，在能源危機和全球貿易前景具不確定性的經濟逆風下，台灣淨對外資產部位穩健 (robust net external asset position)、財政狀況強健 (strong fiscal settings)，且極具彈性的央行貨幣政策 (strong monetary flexibility) 仍可支撐信用評等。
因此，雖地緣政治緊張持續對台灣信用評等造成壓力，不致阻礙台灣具高度競爭力的製造業成長。
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