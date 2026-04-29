天降紅包！中籤現賺40%以上, 天能綠電擁資金追出2.6倍

撰文/陳澤樂 2026-04-29 18:00

近期股市高檔震盪，聰明資金轉向新股申購 & 抽籤，低風險投資，市場關注 IPO 初次上市櫃個股。國內售電龍頭天能綠電 (7842-TW) 在此氛圍下推動轉上櫃公開承銷，競價拍賣表現亮眼，上週完成 2,348 張全數拍賣，合格投標量達 6,325 張，超額認購 2.67 倍，市場反應熱絡，今（29）日上午 10 點開標，得標加權平均價格為 127.55 元。在興櫃價格維持高檔下，中籤的潛在報酬最少 40%-60% 的利潤受到投資人關注。

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天能綠電 (7842-TW) 本次公開承銷另釋出 587 張供投資人申購，申購期間為 4 月 28 日至 4 月 30 日，承銷價每股 108 元，預計 5 月 5 日公開抽籤，並於 5 月 11 日正式掛牌上櫃。

投資專家分析，上櫃首日開盤價將以承銷價為基準，在興櫃價格維持相對高檔的情況下，價差空間具一定吸引力。以 4 月 28 日興櫃收盤價 157 元推算，中籤一張潛在價差可達數萬元，在近期新股市場熱度升溫之際，有望進一步帶動申購參與度。

從基本面來看，天能綠電近年營運成長快速，主要受惠企業淨零轉型需求提升，以及再生能源轉供機制逐步成熟。公司售電規模明顯擴大，2025 年轉供量已達近 4.2 億度，較前一年大幅成長逾倍，在國內民營售電市場維持領先地位。

進一步觀察，其客戶多集中於用電需求穩定、具長期採購能力的產業，包括半導體、電子製造與金融業等，涵蓋美光科技、日月光投控、中華電信等指標企業。這類客群對綠電需求具長期性，也讓售電業者在履約能力與營運穩定性上更具優勢。

在合約結構方面，天能綠電累計綠電合約總量已達 341 億度，且超過九成為 10 年以上長期合約，營收來源具高度可預測性。市場普遍認為，長約占比高，有助於業者在電力供需波動下維持穩定營運。

財務表現亦反映成長動能。2025 年公司合併營收 22.85 億元、年增 123%，稅後淨利 5,969 萬元、年增 137%，每股盈餘 4.01 元；2026 年第一季營收達 7.22 億元，年增 86.9%，續創單季新高，投資專家以 2026 年 Q1 預估天能綠電全年獲利有機會翻倍成長，初次上市櫃個股具有籌碼集中特性，股價表現值得期待。