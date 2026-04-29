鉅亨網記者魏志豪 台北
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (29) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠封測業務持續成長，加上 EMS 業務獲利優化，整體營運淡季不淡，首季稅後純益 141.48 億元，季減僅 4%，年增 87%，創下同期次高，每股稅後純益 3.24 元，則改寫同期新高，回到疫情期間的水準。
日月光投控第一季營收 1736.62 億元，季減 2%，年增 17%，毛利率 20.1%，季增 0.6 個百分點，年增 3.3 個百分點，營益率 10.1%，季增 0.2 個百分點，年增 3.6 個百分點，稅後純益 141.48 億元，季減 4%，年增 87%，每股稅後純益 3.24 元。
以封測業務來看，日月光投控第一季封測營收達 1124.34 億元，季增 2%，年增 30%，毛利率 26%，季減 0.3 個百分點，年增 3.4 個百分點，營益率 14.1%，季減 0.6 個百分點，年增 4.5 個百分點。
細分封測業務的產品組合，日月光投控第一季仍以 Bump/FC/WLP/SiP 為主，營收占比達 49%，打線封裝約佔 24%，測試達 19%，其他約 7%，材料約 1%。日月光投控第一季機器設備支出 10.03 億美元，季增 37%，年增 12%。
下一篇