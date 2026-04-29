鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-29 12:32

根據趨勢調查報告指出，亞太地區先買後付市場規模預估於未來五年持續增長，已成為不可忽視的新興金融服務。藍新集團深耕金流領域多年，早已於三年前展開布局，此次與品牌「AFTEE 先享後付」強強聯手，正是為了滿足消費者對於支付速度與高度便利性的核心需求。

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藍新科技總經理鍾興博表示，隨著全球支付行為演化，無需信用卡的分期付款服務進入高成長期，「AFTEE 先享後付」嚴謹的風控技術，能為商戶吸引近 200 萬名追求靈活調度資金的潛在客群，透過導入多元支付工具，為合作商戶開啟全新的數位商機。

藍新集團合作商戶逾 40 萬間商家，從大型連鎖品牌至中小型獨立店家，涵蓋線上與實體生態系。本次合作首波針對「高單價」與「高流動」消費場景，提供優質支付體驗。首先，高單價場景包含旅遊、消費電子產品：透過彈性分期降低消費者對大額支出的門檻，有效推升成交率。