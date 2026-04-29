鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-29 14:29

台股今 (29) 日仍受美國及伊朗的在中東戰事發展局勢不明因素箝制，而市場也出現對漲多個股獲利了結賣壓，並形成類股輪動，盤中量縮下挫，雖然尾盤出現 535 億元大量拉升 59.09 點，終場大盤仍下跌 218.23 點或 0.55% 作收，收盤指數報 39303.5 點，市場成交值爲 8750.77 億元，較昨日明顯萎縮。

〈台股盤後〉台積電續跌蓋火鍋 跌218點仍守住5日線及3萬9 。(鉅亨網記者張欽發攝)

資深證券分析師簡伯儀指出， 台北股市受到美國與伊朗戰事消息面影響極大，但資金尚未撤出市場，今天走勢集中市場呈現漲多拉回量縮整理格局，但仍站在 5 日線之上，多方仍占優勢。且 OTC 指數來看，今天也上漲 0.69 點或 0.18% 收紅，多頭攻擊力道在此顯現。

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今天台股大盤出震盪格局，同時由台積電 (2330-TW) 的漲跌也牽動市場信心 ，終場台積電股價下跌 35 元或 1.58%，收盤報 2180 元，成交量 42774 張，盤中矽晶圓封裝及特化股有表現。

今天新台幣兌美元匯價中午暫收 31.566 元、貶值 4.8 分，成交金額 8.73 億美元。

台北股市集中市場早盤開在 39176.24 點，最高 39548.18 點，終場大盤下跌 218.23 點或 0.55% 作收，收盤指數報 39303.5 點，市場成交值爲 8750.77 億元。大盤今天以電子股爲成交重心，終場電子股指數下跌 22.13 點，或 0.87%，占大盤成交值比重 80.46%。金融股上漲 27.03 點或 1.09%，成交值占大盤 2.49%。

權值股方面，今天台積電收盤下跌，而聯發科收在 2575 元，下跌 40 元 或 1.53%，成交量 11730 張。而權值股鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 0.5 元，收盤價報 225 元，而大立光 (3008-TW) 收盤上漲 15 元，收盤價報 2395 元。