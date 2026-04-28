台股今 (28) 日早盤延續前一日上攻氣勢，盤中一度上漲 484 點，最高來到 40101.23 點，在台積電休息，聯發科漲停未鎖住下，指數一路走低，最後一盤爆出 578.2 億元大量摜壓 112 點，指數翻黑收 39521.73 點，下跌 94.9 點，未能站上 40000 點大關外，盤中漲幅全數回吐，成交量約 1 兆元。

電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 在連續 3 天創下歷史新高後無力再衝高，今天最後一盤下爆出 9024 張大量壓低股價 15 元，終場下跌 50 元，跌約 2% ，來到 2215 元，獨家貢獻跌點 398 點；台達電 (2308-TW) 上漲 105 元，漲約 5%，來到 2125 元，聯發科 (2454-TW) 盤中創天價未鎖住漲停，終場漲幅仍逾 7%，智邦 (2303-TW) 漲逾 5%，台光電 (2383-TW) 跌約 7%。