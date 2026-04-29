鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-29 16:36

台股 PCB 族群股王台光電 (2383-TW) 今 (29) 日公布最新獲利資訊，2026 年首季營收及獲利雙雙改寫新高，2026 年第一季財報，稅後純益 53.4 億元，也是單季新高，相較上季成長 42.8%，相較去年同期成長 54%。每股盈餘 14.9 元。這是台光電連續 5 個季度單季賺逾一個股本。

台光電 2026 年第一季 330.67 億元，創新高，毛利率 29.42%，季增 0.84 個百分點，年減 0.98 個百分點，稅後純益 53.4 億元，也是單季新高，相較上季成長 42.8%，相較去年同期成長 54%。每股盈餘 14.9 元。

‌



展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI 伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」的態勢。台光電的競爭優勢主要展現在以下五個面向：

台光電指出，在技術能力上，台光電長期深耕高階 CCL(銅箔基板) 領域，技術能力領先，現為全球主要 AI 伺服器與 800G 交換器品牌的核心供應商。在 M8 與 M9 等級的高階 CCL 材料上，領先取得客戶認證及量產。同時，在產能規模上 在產能規模方面，台光電在 2025 年已完成中國大陸黃石、中山及馬來西亞檳城廠的擴充。台光電已啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，預計 2027 年底總產能將達 945 萬張。

在原物料掌握上 ，台光電指出，因技術及產能的優勢協助台光電鞏固原物料來源，不論是銅箔或玻纖布，均可自上游取得長期穩定的供應量。而全球管道上 ，台光電的地緣布局也展現策略，不但在東南亞有完整生產基地，更有全球銷售管道，是亞洲 CCL 供應商中唯一在美國設有生產與銷售基地的公司，保有靈活調整、迅速應對的營運韌性。