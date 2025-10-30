〈盛群法說〉三大動能推升 明年營運不會比今年差

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-30 18:29

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (30) 日舉辦法說會，公司表示，最壞情況已反映在今年表現中，預期明年營運不會比今年更差，且隨著安防、健康兩大產品線穩定成長，加上 AI 伺服器散熱模組 MCU 通過大廠驗證，明年營運有望迎來新動能。

盛群半導體總經理蔡榮宗。(鉅亨網資料照)

盛群指出，第四季營收依慣例略低於第三季，但落差不大，訂單能見度仍以三個月內短單為主，而明年第一季因農曆年長假干擾，屬傳統淡季。

盛群今年成長主要來自安防與健康兩大事業體。安防產品今年出貨量已大增超過 2 倍，營收占比達 17%，相較去年大幅成長，主要受惠美國安防大廠煙霧警報器量產帶動，中國客戶也於下半年取得美國認證並量產，健康產品也維持穩定成長。

盛群也積極布局 AI 伺服器散熱應用，旗下 12V 散熱風扇 MCU 已通過大廠驗證，預計明年進入量產，並同步開發 48V 方案，儘管初期貢獻有限，但具長期策略意義，可望開啟 AI 散熱模組 MCU 新市場。

此外，盛群 BLDC * 無刷直流馬達) 相關產品持續成長，應用涵蓋家電散熱與水泵，前三季營收占比自 2% 提升至 3%，預期明年仍有成長空間。