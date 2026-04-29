〈光寶科法說〉光寶科布局 AI 能源基建砸逾340億元美越擴產 衝刺AI營收占比三成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-29 16:27

光寶科 (2301-TW) 今日召開法說會並宣布重大全球擴產計畫，董事會決議投入 9.19 億美元於美國建置 AI 能源基礎建設相關產能，並同步增資越南子公司 1.49 億美元支應營運成長，總經理邱森彬表示，公司計畫在 2 億股普通股額度內辦理海外存託憑證或私募，積極強化資本結構以因應 AI 世代對高效能源解決方案的長期資金需求。

光寶科布局 AI 能源基建砸逾340億元美越擴產 衝刺AI營收占比三成。（鉅亨網記者吳承諦攝）

展望 2026 年第二季營運動能，光寶科預期，核心事業將展現年增與季增的雙成長態勢，整體動能將優於第一季。隨著新一代 AI 電能管理系統產品陸續進入量產，包含 8.5kW 電源供應器及備援電池系統穩定放量，預期全年度 AI 相關產品占總營收比重可望接近 30%。

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針對新世代電源產品進度，邱森彬指出， 110kW 高功率電源櫃進展順利，預計在 6 月正式進入量產階段。下一波重要成長動能將聚焦於高壓直流電源櫃，其中 50VDC 方案已開始量產，功率超過 1.5MW 的 800VDC 方案則預計在第三季完成驗證，並有機會於第四季投入量產。

在液冷散熱領域的布局，邱森彬透露，In-rack CDU（機櫃內液冷分配裝置）已從第二季開始少量出貨給特定雲端客戶。總經理邱森彬強調公司為了確保產品穩定性與品質，曾頂住壓力重新進行驗證以避免漏水風險，目前最新客戶需求持續增加，並積極尋求與公司建立長期供應關係。

除了 AI 核心引擎外，低軌衛星電源業務在第二季與全年皆展現強勁成長力道，可望實現倍數增長目標。公司正配合客戶需求持續擴充產能，並在網通領域完成對宇智網通的公開收購，透過整合固定無線接入技術，強化企業通訊與 AI 網通架構的應用布局。