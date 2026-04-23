鉅亨網編譯許家華 2026-04-24 02:07

在中東局勢持續緊張之際，歐洲天然氣價格周四 (23 日) 再度走高。根據洲際交易所數據，基準荷蘭 TTF 前月合約於周四上漲 2.1%，報每兆瓦時 44.39 歐元，顯示市場對能源供應風險的擔憂進一步升溫。

市場波動的主因來自美國與伊朗對峙升級。儘管美國總統川普本周稍早宣布將原定為期兩週的停火協議無限期延長，但雙方緊張關係並未緩解。美國軍方表示，已在印度洋扣押一艘與伊朗有關的油輪，並公布影像顯示美軍登船行動，進一步加劇區域緊張氛圍。

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與此同時，伊朗亦展現其在關鍵能源航道的控制力，發布影片顯示其部隊在荷姆茲海峽登上一艘大型貨輪。伊朗於周三在該海域攻擊三艘船隻並扣押其中兩艘，伊方稱此舉是回應美國對其港口的封鎖，以及此前美方扣押一艘懸掛伊朗國旗船隻的行動。

川普則於前一日透過社群媒體表示，停火協議是在巴基斯坦斡旋下延長，並將持續至伊朗提出「統一的和平方案」為止。不過，市場普遍認為，停火延長並未有效降低衝突風險，反而因雙方持續軍事與戰略動作，使局勢更加不確定。

荷姆茲海峽作為全球最重要的能源運輸通道之一，約承載全球五分之一的石油運輸量。自 2 月底衝突爆發以來，通過該海域的油輪運輸幾乎停滯，對全球能源供應造成重大衝擊。

除航運受阻外，中東天然氣供應亦面臨壓力。歐洲市場同時受到該地區天然氣生產設施遭襲的影響，尤其是卡達，使供應前景更加緊張。目前天然氣基準價格仍高於美國與以色列對伊朗發動聯合攻擊前的水準，顯示市場尚未擺脫能源衝擊陰影。