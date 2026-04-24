鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-24 11:20

OpenAI 周四 (23 日) 正式發布新一代 AI 模型 GPT-5.5，官方稱這是迄今為止「最智能、最直觀」的版本。新模型具備更強的自主執行能力，用戶無需逐步指導，即可將複雜的多步驟任務交由其自行規劃、調用工具、檢查結果並持續推進，尤其在智能體程式設計、電腦應用及數據分析等領域表現顯著。

AI競賽加速！OpenAI發布GPT-5.5「史上最聰明」 Anthropic向英國業界推銷Mythos(圖:shutterstock)

OpenAI 強調，GPT-5.5 在提升智能水平的同時未犧牲速度，且完成相同任務所需的 token 消耗量明顯減少，效率大幅提升。目前該模型已面向 ChatGPT 的 Plus、Pro、Business 和 Enterprise 用戶推出，API 版本也將很快上線。

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就在 OpenAI 發布新模型的同時，競爭對手 Anthropic 也正積極拓展市場，正跟英國政府洽談，打算向當地銀行和企業提供其備受矚目的 Claude Mythos 模型使用權限。

Mythos 被 Anthropic 譽為在程式設計和智能任務上功能最強大的模型，在網路安全方面優勢尤為突出，能深入理解和修改複雜軟體並修復漏洞。

但 Mythos 的強大能力也引發監管單位擔憂，市場傳出美國財長貝森特和 Fed 主席鮑爾曾因此召集華爾街領導人召開緊急會議，擔心可能開啟一個網路風險更大的時代。

儘管部分五角大廈官員仍將 Mythos 視為潛在供應鏈風險，但美國國家安全局已獲得 Mythos 的預覽權限。