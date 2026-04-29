〈財報〉恩智浦盤後飆逾15% 財報財測均跑贏市場預期
鉅亨網編譯余曉惠
荷蘭晶片製造商恩智浦 (NXP Semiconductor)(NXPI-US) 上季財報和本季財測均優，四大業務營收都有所成長，帶動周二 (28 日) 盤後股價跳漲逾 15%。
Q2 財測關鍵數字 vs 分析師預測
- 營收：33.5-35.5 億美元 vs 32.7 億美元
- EPS：3.72-3.29 美元 vs 3.23 美元
Q1 財報關鍵數字 vs 分析師預測
- 營收：31.8 億美元 vs 31.5 億美元
- EPS：3.05 美元 vs 2.98 美元
恩智浦最大的部門車用事業營收年增 6% 至 17.8 億美元。執行長 Rafael Sotomayor 指出，「所有核心終端市場都廣泛改善」。
Sotomayor 在聲明中表示：「我們建立的動能預期將在 2026 年接下來到年底這段期間加速，且將日益擴展至核心業務。」
恩智浦旗下產品涵蓋處理器、感測器與微控制器等高性能半導體解決方案。該公司是車用類比與混合訊號晶片的市場領導者，為車載網路與電動化等功能提供技術支援，同時也為工業物聯網 (IoT)、行動通訊及通訊市場提供基礎設施。
恩智浦發布財報之際，晶片股與整體科技類股正受挫，恩智浦也收黑 2.8%，主因是《華爾街日報》(WSJ) 一則報導披露，這家 AI 指標企業近期未能達成其新用戶與營收目標，引發投資人對 AI 熱潮是否已過度擴張的擔憂。
這則報導發布時機恰好是「超級財報日」前夕，「科技七巨頭」(Magnificent 7) 有四家將在周三盤後公布財報，投資人希望從中看見大型企業的 AI 巨額支出是否能帶來效益。
恩智浦的季報也緊接在競爭對手德州儀器 (TXN-US) 之後。德儀上周以資料中心支出與建設激增、類比晶片需求看漲為由，釋出樂觀展望，帶動股價暴漲逾 19%，創下 2000 年 10 月以來表現最好的一天。
雖然恩智浦與德儀並未生產如輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 所銷售的高階晶片，但其產品仍負責執行訊號轉換與系統電源管理等必要功能。
晶片股直到上周為止仍保持強大氣勢，費城半導體指數到上周五已連續 18 個交易日上漲，創下歷史最長連漲紀錄，這段期間漲幅高達 47.2%。
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