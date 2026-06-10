鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 11:31

近期台股大洗三溫暖，高資產投資人紛紛「獲利了結」或「降低風險」，將資金轉為現金戰備部位，等待下一次進場訊號。遠東商銀 Bankee 社群銀行就成為熱門停泊點，主打新台幣活存年利率 1.435%、高利無上限且隨時可提領，相較於一般股票交割帳戶 (年利率僅約 0.03% - 0.05%)，利息差距高達 27 倍以上。

遠東商銀 Bankee 社群銀行表示，高資產客戶的現金部位多半不是長期閒置資金，而是等待下一次進場訊號的戰備資金。從資金往來數據可觀察到，股票資金停泊行為也逐漸出現不同型態，包括快進快出的「短線閃電派」、等待趨勢與回檔的「波段等風派」，以及善用週末與連假的「假日充電派」。三種類型雖然操作節奏不同，但共同特徵都是希望在等待進場、等待回檔或暫時離場期間，讓資金持續保有效率。

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短線閃電派：快進快出 空檔半個月等進場也能賺

Bankee 從客戶資金往來數據中觀察到，部分高資產客戶習慣短線操作，資金在股市與活存帳戶之間快速移動。這類客戶通常在賣股入帳後，若暫時沒有明確進場訊號，會先將資金轉入 Bankee 活存帳戶短期停泊，等到下一次切入點出現再調回交割帳戶。即使空檔只有半個月，對千萬級資金而言，利息差距仍相當明顯。

以科技業張先生為例，若以 3000 萬元資金停泊 15 天試算，放在年利率約 0.05% 的一般股票交割帳戶，半個月利息約 616 元；若停泊於 Bankee 活存帳戶，以年利率 1.435% 計算，半個月利息約可達 1 萬 7692 元，兩者差距約 1.7 萬元。

波段等風派：等波段不空等 資金放越久越有感

Bankee 也觀察到，部分客戶操作節奏較長，會在賣出持股後等待下一段行情，再重新布局。這類客戶不急著每天進出，而是會依市場趨勢、資產配置比例或預期回檔位置調整現金部位，當等待時間從數週拉長到數個月，資金停泊帳戶的利率差距也會更有感。

若套用到金融業王小姐的波段等待情境， 1,000 萬元資金停泊 90 天，放在年利率約 0.05% 的一般股票交割帳戶，利息約 1,233 元；若停泊於 Bankee 活存帳戶，以年利率 1.435% 計算，90 天利息約可達 3 萬 5,384 元，兩者差距超過 3.4 萬元。

假日充電派：股市休息日 資金也能繼續跑利息

從資金流動時間點來看，Bankee 發現也有客戶會在週末、連假或非交易日提高資金停泊比例。這類客戶平日將資金留在交割帳戶方便交易，但遇到週末、連假或短期觀望期間，會將暫時未投入市場的大額資金轉入 Bankee 活存帳戶，讓股市休息時，資金仍能繼續累積利息。

換成企業主陳先生的非交易日資金管理模式，若以 5000 萬元資金估算，假設一年中約有 180 天屬於非交易或觀望期間，放置於年利率約 0.03% 的一般股票交割帳戶，僅能累積約 7397 元利息；若停泊於 Bankee 活存帳戶，以 1.435% 年利率計算，同期間約可累積 35 萬 3836 元利息，兩者差距約 34.6 萬元。