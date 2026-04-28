美國國務卿：伊朗將荷姆茲海峽當作「經濟核武」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-28 21:31

美國國務卿魯比歐指責伊朗將荷姆茲海峽當作「經濟核武」使用，並強調美國不會接受在伊朗設定條件下重新開放這個重要能源通道，也不會同意推遲核計畫談判。

美國國務卿魯比歐。（圖：Shutterstock）

伊朗已向美國政府遞交一份新提議，包括重新開放荷姆茲海峽、結束戰爭的方案，同時將核問題談判推遲至後續階段。

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魯比歐周一（27 日）在接受媒體採訪時對這項最新提議表示懷疑。「如果他們所指的重開海峽是：是的，海峽開放，但前提是你得與伊朗協調，獲得我國許可，否則我方就會襲擊你，而且你還得付錢給我們。這不叫海峽開放。」

魯比歐認為，伊朗對荷姆茲海峽的實際控制將開創危險先例。「這不是蘇伊士運河，也不是巴拿馬運河，這些是國際水域。如果這種情況被常態化，不僅會在中東樹立先例，還會在全球樹立先例。」

他強調，這條海峽相當於一種伊朗企圖用來對抗世界的「經濟核武」，如果讓這群人掌握核武，他們會挾持整個中東。

關於伊朗核計畫，魯比歐的態度強硬。「可以肯定地說，核問題是導致我們陷入當前局面的根本原因。」

魯比歐否認伊朗高層有真正的溫和派。他稱：「伊朗沒有所謂的溫和派，全是強硬派。」