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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安可(AMKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.82元，其中最高估值2.43元，最低估值1.59元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.43(2.43)3.432.99
最低值1.59(1.52)2.12.4
平均值1.89(1.8)2.462.74
中位數1.82(1.75)2.342.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值78.37億87.34億95.94億
最低值72.76億76.03億85.05億
平均值75.25億82.97億89.53億
中位數75.03億83.34億88.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.623.111.461.431.50
營業收入61.38億70.92億65.03億63.18億67.08億

詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMKR

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