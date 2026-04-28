鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為65.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安可(AMKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.82元，其中最高估值2.43元，最低估值1.59元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.43(2.43)
|3.43
|2.99
|最低值
|1.59(1.52)
|2.1
|2.4
|平均值
|1.89(1.8)
|2.46
|2.74
|中位數
|1.82(1.75)
|2.34
|2.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|78.37億
|87.34億
|95.94億
|最低值
|72.76億
|76.03億
|85.05億
|平均值
|75.25億
|82.97億
|89.53億
|中位數
|75.03億
|83.34億
|88.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.62
|3.11
|1.46
|1.43
|1.50
|營業收入
|61.38億
|70.92億
|65.03億
|63.18億
|67.08億
詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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