鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為118.50元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.87元下修至0.82元，其中最高估值1.49元，最低估值0.63元，預估目標價為118.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.49(1.49)
|3.22
|5
|7.09
|最低值
|0.63(0.63)
|1.05
|1.55
|2.66
|平均值
|0.89(0.94)
|1.67
|2.79
|5.28
|中位數
|0.82(0.87)
|1.53
|2.64
|5.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.76億
|49.03億
|68.41億
|93.78億
|最低值
|29.19億
|33.83億
|40.84億
|62.64億
|平均值
|31.41億
|41.23億
|53.65億
|75.00億
|中位數
|31.11億
|40.48億
|52.90億
|71.78億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|-0.29
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
|27.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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