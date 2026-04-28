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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sanmina Corp(SANM-US)EPS預估上修至11.1元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sanmina Corp(SANM-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.04元上修至11.1元，其中最高估值11.35元，最低估值9.88元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.35(10.6)13.812.78
最低值9.88(9.49)11.4112.78
平均值10.79(10.02)12.6412.78
中位數11.1(10.04)12.7312.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值143.00億165.34億163.56億
最低值136.26億153.62億163.56億
平均值140.45億160.75億163.56億
中位數141.00億161.00億163.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.014.065.183.914.46
營業收入67.57億78.90億89.35億75.68億81.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Sanmina Corp(SANM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSANM

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