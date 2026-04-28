鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sanmina Corp(SANM-US)EPS預估上修至11.1元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sanmina Corp(SANM-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.04元上修至11.1元，其中最高估值11.35元，最低估值9.88元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.35(10.6)
|13.8
|12.78
|最低值
|9.88(9.49)
|11.41
|12.78
|平均值
|10.79(10.02)
|12.64
|12.78
|中位數
|11.1(10.04)
|12.73
|12.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|143.00億
|165.34億
|163.56億
|最低值
|136.26億
|153.62億
|163.56億
|平均值
|140.45億
|160.75億
|163.56億
|中位數
|141.00億
|161.00億
|163.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.01
|4.06
|5.18
|3.91
|4.46
|營業收入
|67.57億
|78.90億
|89.35億
|75.68億
|81.28億
詳細資訊請看美股內頁：
Sanmina Corp(SANM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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