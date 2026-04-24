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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3.77%，報10458.99點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日09:30，費城半導體上漲380.42點（或3.77%），暫報10458.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+8.03%
  • 近 1 月：+29.66%
  • 近 3 月：+26.65%
  • 近 6 月：+47.19%
  • 今年以來：+42.29%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲23.1%；高通(QCOM-US)上漲8.56%；安謀控股公司(ARM-US)上漲8.47%；安可(AMKR-US)上漲6.65%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲5.22%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌1.18%；科沃(QRVO-US)下跌0.39%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

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費城半導體10474.253.93%
英特爾82.94+24.2%
高通144.8+8.10%
安謀控股公司234.93+14.8%
安可77.69+6.56%
萊迪思半導體120.195+1.85%
美光科技503.81+4.59%
科沃86.37+2.03%

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