盤中速報 - 費城半導體大漲3.77%，報10458.99點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日09:30，費城半導體上漲380.42點（或3.77%），暫報10458.99點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.03%
- 近 1 月：+29.66%
- 近 3 月：+26.65%
- 近 6 月：+47.19%
- 今年以來：+42.29%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲23.1%；高通(QCOM-US)上漲8.56%；安謀控股公司(ARM-US)上漲8.47%；安可(AMKR-US)上漲6.65%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲5.22%。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報306.95美元
- 盤中速報 - 科磊(KLAC-US)大漲5.11%，報1908.24美元
- 盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5.03%，報245.12美元
- 盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大漲5.13%，報330.44美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇