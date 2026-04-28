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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估上修至8.96元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.93元上修至8.96元，其中最高估值11.94元，最低估值6.7元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.94(9.25)11.1312.7516.01
最低值6.7(4.27)7.522.7510
平均值8.75(7.22)9.679.3313.01
中位數8.96(6.93)10.4410.0113.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值476.71億469.86億488.26億509.91億
最低值286.21億290.28億402.47億509.91億
平均值390.75億390.79億445.37億509.91億
中位數409.34億412.23億445.37億509.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.284.683.656.002.28
營業收入175.96億257.29億230.68億226.93億252.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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