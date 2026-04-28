鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為146.89元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.69元上修至5.17元，其中最高估值5.57元，最低估值4.25元，預估目標價為146.89元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.57(5.19)
|8.15
|10.5
|最低值
|4.25(4.25)
|6
|7.45
|平均值
|5.03(4.69)
|6.8
|8.78
|中位數
|5.17(4.69)
|6.83
|7.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|85.89億
|89.38億
|96.63億
|最低值
|77.39億
|82.07億
|88.14億
|平均值
|81.72億
|85.63億
|91.99億
|中位數
|82.55億
|84.95億
|91.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.14
|9.21
|5.88
|5.00
|3.74
|營業收入
|72.20億
|88.12億
|75.21億
|83.97億
|78.85億
詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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