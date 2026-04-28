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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為146.89元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.69元上修至5.17元，其中最高估值5.57元，最低估值4.25元，預估目標價為146.89元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.57(5.19)8.1510.5
最低值4.25(4.25)67.45
平均值5.03(4.69)6.88.78
中位數5.17(4.69)6.837.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值85.89億89.38億96.63億
最低值77.39億82.07億88.14億
平均值81.72億85.63億91.99億
中位數82.55億84.95億91.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.149.215.885.003.74
營業收入72.20億88.12億75.21億83.97億78.85億

詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTFII

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