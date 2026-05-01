鉅亨速報 - Factset 最新調查：APi Group Corporation(APG-US)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對APi Group Corporation(APG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.67元上修至1.7元，其中最高估值1.74元，最低估值1.57元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.74(1.72)
|2.12
|2.29
|最低值
|1.57(1.57)
|1.72
|1.87
|平均值
|1.68(1.66)
|1.92
|2.06
|中位數
|1.7(1.67)
|1.95
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|87.68億
|94.81億
|100.48億
|最低值
|85.05億
|89.40億
|93.73億
|平均值
|86.10億
|91.64億
|96.14億
|中位數
|85.99億
|90.86億
|95.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.44
|0.08
|-0.46
|-0.56
|-0.69
|營業收入
|39.40億
|65.58億
|69.28億
|70.18億
|79.11億
詳細資訊請看美股內頁：
APi Group Corporation(APG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：APi Group Corporation(APG-US)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為52.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：APi Group CorporationAPG-US的目標價調升至49元，幅度約6.52%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize LtdAMRZ-US的目標價調降至65.75元，幅度約3.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達服務PWR-US的目標價調升至754元，幅度約3.43%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇