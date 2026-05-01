search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：APi Group Corporation(APG-US)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對APi Group Corporation(APG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.67元上修至1.7元，其中最高估值1.74元，最低估值1.57元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.74(1.72)2.122.29
最低值1.57(1.57)1.721.87
平均值1.68(1.66)1.922.06
中位數1.7(1.67)1.951.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值87.68億94.81億100.48億
最低值85.05億89.40億93.73億
平均值86.10億91.64億96.14億
中位數85.99億90.86億95.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.440.08-0.46-0.56-0.69
營業收入39.40億65.58億69.28億70.18億79.11億

詳細資訊請看美股內頁：
APi Group Corporation(APG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPG

相關行情

台股首頁我要存股
APi Group Corporation45.94+0.48%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty